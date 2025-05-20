ESQUÍ ALPÍ
El grup sub 19 de l’EEBE, d’estada a Les Deux Alpes
El grup sub 19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es troba a Les Deux Alpes, on realitza aquests dies una estada en neu.
El grup hi va arribar divendres passat, tornarà a Andorra demà i compta amb els següents esquiadors i esquiadores: Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Carlota Comellas, Jan de Visa, Marcel Pérez, Èric Mitjana, Jordi Rogel, Max Black, Àlex Comellas i Èric Guimerà. Tots, sota les ordres dels tècnics Xavier Salarich, Dídac González i Romain Chamayou.
Els objectius són determinar un primer pla per assolir els objectius inicials, acumular un alt volum de treball amb unes bones rutines i hàbits, i fer un bon treball de base amb esquís llargs, amb sessions de gegant i supergegant.