AUTOMOBILISME
Edgar Montellà, consolidat com a líder de la categoria
El pilot encampadà s’imposa a la classe 11 a la 53a Pujada al Fito
Edgar Montellà va firmar una gran actuació a la 53a Pujada internacional al Fito, segona prova del Campionat d’Espanya de muntanya-CEM Autohebdo Sport, consolidant-se com a líder del campionat tant a la categoria 3 com a la categoria 11.
Montellà va dominar amb una primera posició a la classe 11 i va completar una meritòria tercera plaça a la categoria 3, en una cursa amb un alt nivell competitiu, ja que a Astúries s’hi van donar cita pilots de l’àmbit nacional, europeu i regional, molts dels quals no havien participat en la primera prova del calendari.
“Després de veure el nivell dels nous rivals, no tenia clar si podríem fer podi a la categoria 3 ni guanyar a la classe 11, però l’equip va fer una feina no de 10, sinó el següent”, va comentar satisfet Montellà. Els grans resultats obtinguts, sumats a l’absència per accident d’un dels principals rivals a la cita inaugural de Peñas Blancas, situen Montellà com a líder provisional del campionat en ambdues categories. “Això ens dona molta força per encarar les pròximes cites del calendari”, va afegir. Era la quarta vegada que Montellà corria al Fito, després de la darrera participació l’any 2022, en un traçat amb 5.350 metres cronometrats i un desnivell que va dels 50 als 370 metres. La pròxima cursa serà a casa, la Pujada a Arinsal, puntuable per al Campionat d’Andorra i també per al d’Espanya de muntanya.