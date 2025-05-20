FUTBOL
El City Escaldes serà, finalment, el rival del CF Esperança a la promoció
L’Atlètic Amèrica, segon classificat de la Lliga Unida, no podrà disputar la promoció d’ascens a la Lliga Multisegur Assegurances en no complir els requisits de la llicència FAF per a la temporada 2025-2026, tal com va anunciar la federació fa uns dies. El motiu pel qual l’Atlètic Amèrica no ha obtingut el permís és per no disposar del nombre mínim d’equips de base que exigeix la normativa.
l’atlètic amèrica no disposa de la llicència FAF
Aquesta situació comporta que el dret a jugar la promoció passi al següent equip classificat a la lliga regular que no sigui un filial i serà el City Escaldes FC, tercer classificat, qui disputarà la promoció. Així, l’equip escaldenc s’enfrontarà al CF Esperança, antepenúltim de la Lliga Multisegur Assegurances, en una eliminatòria a doble partit que es jugaran divendres vinent i dimarts dia 28. La promoció determinarà quin dels dos equips militarà a la màxima categoria del futbol andorrà la temporada vinent.