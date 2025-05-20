Olimpisme
Una cimera de caps d’Estat i de Govern obrirà els Jocs dels Petits Estats
Està previst una segona reunió de ministres d’Esports, encapçalada per la titular andorrana, Mònica Bonell
El Patronat dels Jocs dels Petits Estats ha aprofitat la reunió celebrada aquest dimarts per confirmar que el pròxim 26 de maig pel matí, hores abans de la cerimònia inaugural, Andorra acollirà una cimera de caps d’Estat i de Govern dels nou països participants en l’esdeveniment. El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que la trobada pretén “crear sinergies i conformar una declaració conjunta per treballar junts en el context europeu i fer sentir la nostra veu”. Així mateix, en l’agenda política dels Jocs també estarà previst una segona reunió de ministres d’Esports, encapçalada per la titular andorrana, Mònica Bonell, amb l’objectiu d’establir línies de cooperació en matèria esportiva.
Pel que fa a la resposta del públic, el comitè ha informat que ja s’han venut 2.000 de les 2.500 localitats disponibles per a la cerimònia d’obertura de l’Estadi Nacional, xifra que confirma el ritme de venda iniciat el 15 de maig, quan es van posar els tiquets a preus populars de 10 a 20 euros .