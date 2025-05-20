OLIMPISME
Carabaña i Povedano, banderers
El Govern rep la delegació andorrana abans de l’inici d’uns Jocs que ja s’han començat a posar en marxa
El tret de sortida dels Jocs dels Petits Estats d’Europa es troba menys d’una setmana a l’horitzó i, en el marc de la recepció institucional que el cap de Govern va fer a la delegació andorrana al Pavelló Toni Martí, es va saber que l’atleta Nahuel Carabaña i la judoka Lia Povedano seran els banderers de la representació tricolor durant la cerimònia d’inauguració, dilluns vinent a l’Estadi Nacional.
Un reconeixement que va ser rebut amb emoció i orgull per part dels atletes i Carabaña va exposar que ser el portador de la bandera “és un gran honor i una responsabilitat, que assumeixo amb la voluntat de donar el màxim, ajudar a portar el nom d’Andorra el més amunt possible i espero que s’aconsegueixin el màxim nombre de medalles”. En la mateixa línia, Povedano va reconèixer que “fa dos o tres mesos no em veia aquí i que em truqués el president del COA per donar-me aquesta notícia em va fer molt feliç. Per a mi és un regal. Entrenem moltes hores, amb molt sacrifici i dedicació, i ser la banderera de l’equip per a mi és un honor molt gran”, es va felicitar. Durant l’acte de recepció oficial als participants, el cap de Govern, Xavier Espot, va subratllar el valor d’aquesta cita com una oportunitat “irrepetible” per al país i en adreçar-se als esportistes va comentar que “aquest és el vostre moment”, tot encoratjant-los a defensar els colors del país amb passió i orgull. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, també va voler reconèixer públicament la tasca de tots els implicats. Va felicitar els esportistes per la feina que fa temps que desenvolupen, però va posar especial èmfasi en la tasca de les federacions, a qui va atribuir part fonamental de l’èxit organitzatiu. “Ara els nervis estan a flor de pell, en el nostre cas, també. Però sabem que les coses poden sortir bé perquè hi posem l’ànima, el cor i tot.”
Més pressupost
En aquesta fase final de preparatius, el comitè organitzador ha hagut d’enfrontar-se a alguns contratemps logístics. Un dels temes que han generat cert debat han estat les equipacions de la delegació. Espot Miró va reconèixer que, amb més de 210 membres, “és pràcticament impossible que tothom quedi del tot satisfet amb les talles i ajustos” i, tot i admetre que “pot haver-hi algun desajustament puntual, són casos previstos i que s’estan resolent”. Finalment, Espot Miró va abordar la qüestió del pressupost, que es mourà entre els 4,8 i 4,9 milions d’euros, una xifra lleugerament superior a les previsions inicials. Aquesta desviació es deu principalment al nombre elevat d’atletes i delegacions que han confirmat la seva participació, un element que ha dificultat la planificació anticipada. “Mantenir-se en un pressupost amb incerteses fins a les darreres tres setmanes es fa molt complicat”, va rematar el president del COA.