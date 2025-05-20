CICLISME
Bona actuació de l’Andona Racing al Trofeu Speed Republik de Lleida
L’Andona Racing va protagonitzar una destacada actuació a la Copa Catalana JERS-Trofeu Speed Republik disputada a Lleida, amb un bloc nombrós i compromès en les categories júnior, sub 23 i elit. Tot i no assolir el podi absolut de la general, les corredores van aconseguir resultats remarcables a les seves respectives categories. Isis Baraldés va ser segona en sub 23 i quarta de la general, Raquel Balboa, segona en elit i cinquena general, i Candela Pérez Luque va ser sisena en júnior.
La resta de membres de l’equip també van completar una bona actuació, destacant Anna Albalat i Mirentxu Miquel –quarta i sisena elit, respectivament– i Clara Riba, setena júnior. La pròxima parada d’Andona Racing serà la Vuelta a Guipúscoa, seguida d’una nova cita de la Copa Catalana a Granollers, on espera consolidar les bones sensacions mostrades a Lleida.