MOTOCICLISME
Xavi Cardelús acaba en el 17è lloc a Most i no puntua
Xavi Cardelús va acabar en la 17a posició a la segona cursa del Campionat del Món de Supersport, disputada al circuit txec de Most. El pilot andorrà sortia des de la vuitena fila de la graella i va protagonitzar una bona remuntada inicial, situant-se 13è a meitat de cursa i rodant en el grup que lluitava pel top 10, amb millors registres que en la prova del dia anterior.
Tanmateix, a la segona part de la cursa, Cardelús va tornar a perdre ritme, aquesta vegada afectat per molèsties al braç dret, i va anar cedint posicions fins a sortir de la zona de punts. Ha estat la primera vegada aquesta temporada que el pilot andorrà acaba una cursa sense puntuar i, amb aquest resultat, manté els 36 punts i la 12a posició en la classificació provisional del campionat. Cardelús va explicar que “ha estat un cap de setmana en què tenia la velocitat per estar al top 10 però el que va passar a la superpole ens ha passat factura i ens va obligar a sortir endarrerits i a pressionar més del compte al principi. Al final no he pogut puntuar, toca extreure conclusions i aprendre de l’errada del classificatori de cara a Misano”.