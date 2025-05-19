BÀSQUET
Objectiu acomplert
El MoraBanc va certificar la 12a victòria i assoleix matemàticament una permanència que ja tenia aplanada
Objectiu assolit. El MoraBanc Andorra va certificar la seva permanència matemàtica a la Lliga Endesa i va acomplir l’objectiu de mínims, el primer repte i el més important de la temporada. Tot i que la salvació ja estava aplanada i assolida de manera virtual, després de superar el Leyma Corunya a domicili ja ha estat una realitat. Amb 12 victòries i quan encara resten dues jornades per finalitzar el campionat, el conjunt tricolor continuarà un any més entre l’elit del bàsquet espanyol. El tècnic tricolor, Joan Plaza, va reconèixer que a la pista de l’equip gallec “hem tingut un nivell de serietat que no sempre mostrem, és veritat. Hem sabut què havíem de fer”, va destacar. L’entrenador català va recordar, però, que hi va haver moments de desconcentració a la recta final: “Hi ha hagut algunes situacions més cap a final de partit que eren evitables, però que, en general, jo crec que ha merescut la victòria”. Amb aquesta actitud col·lectiva i compromesa, l’equip ha anat sumant les peces necessàries per culminar una altra temporada d’adaptació i Plaza va voler subratllar especialment la cohesió del grup: “Crec que hem jugat com a equip i els jugadors han demostrat un nivell de maduresa bo”. En aquest sentit va afegir que “que anem a salvar-nos aquí quan queden tres jornades, això parla molt bé de la feina i la implicació que ha tingut aquest equip durant tot l’any”. El darrer matx de la temporada al pavelló Toni Martí tindrà lloc aquest dissabte a les 18.00 hores contra el BAXI Manresa, en un duel ja sense urgències classificatòries però amb voluntat d’oferir un bon comiat a l’afició. Es preveu un ambient festiu per celebrar una permanència treballada i merescuda, per tancar amb bon regust la temporada i agrair el suport incondicional dels seguidors tricolors.
La plantilla dedica el triomf a Corunya a la permanència al capità, Nacho Llovet
Johnny Dee es retira
Un dels jugadors importants durant la temporada de la reconquesta de l’ACB i amb un paper clau a la LEB Or, Johnny Dee, va anunciar ahir la retirada als 32 anys. El MoraBanc, a les xarxes socials, va tenir unes boniques paraules per al canoner de Denver, que aquesta temporada ha militat a l’Estudiantes de Primera FEB: “Ha estat un plaer poder comptar amb tu i que siguis part de la nostra història. Et desitgem el millor en els teus futurs projectes professionals i personals”.