PIRAGÜISME
Mònica Doria assaboreix l’or i ja pensa en el segon tram del curs
A caiac cros va quedar fora massa d’hora i Laura Pellicer va caure als quarts de final
L’equip de Mònica Doria ha fet una valoració molt positiva del Campionat d’Europa de piragüisme disputat al canal olímpic de Vaires-sur-Marne, a París. La palista andorrana va aconseguir una històrica medalla d’or en canoa que confirma la seva progressió i la consolida entre les millors del continent i, a més, es tracta del seu segon or europeu, després del títol aconseguit en categoria júnior a Hohenlimburg (Alemanya) el 2017.
“El balanç que fem només pot ser excel·lent per la medalla. Ara hem d’afrontar la segona part”
“Estem molt contents de l’Europeu i només podem fer un balanç excel·lent i un còmput global favorable”, va expressar el seu tècnic, Cristian Tobio. Tot i l’alegria general, Tobio també va reconèixer certa tristor pel resultat del caiac cros, la modalitat que va tancar ahir la competició, on Doria va quedar fora massa d’hora, a les time trials, per saltar-se una porta. Una decisió que l’equip va considerar dubtosa però es va estimar no recórrer i la palista va finalitzar en el 35è lloc i es va quedar a tres posicions de passar el tall. Per la seva banda, Laura Pellicer sí que va accedir als quarts de final en fer el 20è millor temps però no va poder avançar més. La francesa Camille Prigent es va penjar la medalla d’or, mentre que la també francesa Angele Hug va ser segona i la britànica Kimberley Woods va completar el podi. Ara, l’equip de Doria es prepara per a la segona part de la temporada, amb les Copes del Món a la Seu d’Urgell i Pau, i el Campionat del Món. Tobio va destacar que “el sostre el posem nosaltres i creiem que podem fer un bon paper”, tot i evitar pronòstics concrets.