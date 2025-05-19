FUTBOL
L’Esperança continua viu i La Massana descendeix
El Carroi, campió de la Lliga Unida i recupera la màxima categoria
La darrera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances va estar marcada pel desenllaç a la part baixa de la classificació. El CF Esperança, tot i caure derrotat davant la UE Santa Coloma per 0 a 4, es manté viu i tindrà una última oportunitat de conservar la categoria a través de la promoció, que jugarà contra l’Atlètic Amèrica, segon classificat de la Lliga Unida. En canvi, l’FS La Massana va consumar el descens a la Lliga Unida després de perdre amb claredat davant l’Ordino (5-1) tot i avançar-se en el marcador. Així, els dos conjunts que tancaven la classificació no van poder sumar cap punt i tot va acabar tal com estava amb els de Rui Beja (Esperança) jugant la promoció i els de Jose Martín (La Massana) perdent la categoria.
Pel que fa a la resta de resultats, el campió Inter Escaldes va guanyar el Penya Encarnada en el partit avançat de la darrera jornada (3-2), l’Atlètic Escaldes va golejar el Pas de la Casa (1-5) amb dos doblets de Rodrigo Piloto i Álex Gómez, finalitza com a segon classificat i disputarà la Conference League, mentre que el Ranger’s va superar l’FC Santa Coloma amb solvència (0-5), amb un hat-trick d’Armando León i gols de Francesco Margiotta i Monsif Khttar.
Ascens del CE Carroi
Per la seva banda, el CE Carroi va certificar el seu ascens a la Lliga Multisegur després de guanyar per 1-0 el City Escaldes. El gol d’Ícaro Neves va permetre als de Fernando Vidal proclamar-se campions de la Lliga Unida i assegurar el seu retorn a la màxima competició nacional. Les dues derrotes contra l’Atlètic Amèrica havien complicat l’ascens.