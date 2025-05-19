FUTBOL
L’Enfaf femení tanca el curs golejant el Terres de Lleida
L’Enfaf Construccions Modernes femení va posar el punt final a la temporada amb una contundent victòria per 3 a 0 davant el Terres de Lleida al CE Francesc Vila. Un triomf que serveix per acomiadar la temporada en la novena posició a la Primera Divisió i també per cloure l’etapa de tres anys de Carlos Sánchez el Maño al capdavant de la banqueta tricolor.
Les andorranes van dominar des de l’inici i van deixar el partit encarrilat abans del descans. Queralt Llompart va inaugurar el marcador al minut 24, i poc després, al 32’, Daiana Domeniconi va ampliar l’avantatge amb el 2 a 0. A la represa, Cristina González va arrodonir el triomf amb el tercer i definitiu gol al minut 78.