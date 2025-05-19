FUTBOL

L’Enfaf femení tanca el curs golejant el Terres de Lleida

L’Enfaf femení celebra un gol.

L’Enfaf femení celebra un gol.ENFAF FEMENÍ

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Enfaf Construccions Modernes femení va posar el punt final a la temporada amb una contundent victòria per 3 a 0 davant el Terres de Lleida al CE Francesc Vila. Un triomf que serveix per acomiadar la temporada en la novena posició a la Primera Divisió i també per cloure l’etapa de tres anys de Carlos Sánchez el Maño al capdavant de la banqueta tricolor.

Les andorranes van dominar des de l’inici i van deixar el partit encarrilat abans del descans. Queralt Llompart va inaugurar el marcador al minut 24, i poc després, al 32’, Daiana Domeniconi va ampliar l’avantatge amb el 2 a 0. A la represa, Cristina González va arrodonir el triomf amb el tercer i definitiu gol al minut 78.

tracking