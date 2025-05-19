Olimpisme
Carabaña i Povedano seran els banderers a la cerimònia d'inauguració dels Jocs dels Petits Estats
Ambdós esportistes han estat escollits pel Comitè Olímpic Andorrà (COA) per encapçalar la representació nacional
L'atleta Nahuel Carabaña i la judoka Lia Povedano han estat designats com a banderers de la delegació andorrana als Jocs dels Petits Estats d'Europa 2025, que se celebraran a Andorra del 26 al 31 de maig. Ambdós esportistes han estat escollits pel Comitè Olímpic Andorrà (COA) per encapçalar la representació nacional durant la cerimònia inaugural, que tindrà lloc el 26 de maig a les 21:30 h a l'Estadi Nacional d'Andorra la Vella.
Carabaña ja va ser banderer als Jocs de Malta 2023 i als Jocs Olímpics de París 2024 i Lia Povedano, per la seva banda, va obtenir la medalla de bronze en la categoria de -63 kg de judo als Jocs de Montenegro 2019.