ESCALADA
Taulats es guanya una plaça per al Mundial sub-19
Laia Taulats va guanyar-se una plaça per al Campionat del Món d’escalada sub-19 d’Hèlsinki (Finlàndia) després d’accedir a les semifinals de l’Europeu júnior que s’està celebrant a la localitat italiana de Curno.
Taulats va finalitzar en 17è lloc a la ronda qualificatòria amb un total de 84,5 punts, i a més d’accedir a les semifinals a Itàlia, va guanyar-se també la plaça pel Campionat del Món. A les semifinals celebrades durant la jornada d’ahir, la jove escaladora va finalitzar en 15è lloc amb una puntuació de 49,4, lluny de la millor, Alma Sapir, que va fer 99,6 punts.