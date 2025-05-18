CURSES DE MUNTANYA
Sisè lloc de Soldevila a la vertical de Monte Zerbion
Arnau Soldevila va finalitzar en sisena posició a la cursa vertical de la Skyrace Monte Zerbion, a Itàlia, a la Copa del Món de curses de muntanya. El corredor de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) va tornar a brillar en la distància vertical en una cursa de 9,5 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu i va completar el recorregut en 1 h 38’56”, a poc més de deu minuts del vencedor de la prova, el local Daniel Thedy. Soldevila va manifestar després de la cursa que “era una cursa amb molt desnivell” i va agregar que “ha estat un bon test de cara a l’Europeu i la Casamanya Extrem, i estic content per lluitar pel Top-5 tot i que s’hagi escapat, i acabo content i a seguir a per la propera cursa”.
La part negativa va ser la d’Ariadna Fenés, que va haver-se de retirar a la cursa sky de 22 quilòmetres. La corredora arribava ja amb males sensacions des de la jornada anterior a la cursa, i tot i sortir a totes, es va haver de retirar al quilòmetre set per no comprometre futurs reptes com els Jocs dels Petits Estats, on disputarà les distàncies de fons a l’atletisme, o futures proves de la Copa del Món.