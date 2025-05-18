BÀSQUET
Salvats per la porta gran
El MoraBanc supera el Leyma Corunya amb autoritat i seguirà a la Lliga Endesa
El MoraBanc Andorra seguirà una temporada més a la Lliga ACB després de vèncer a domicili el Leyma Corunya per 91-104 i assegurar, ja per fi, de manera matemàtica la permanència. Els tricolors compliran la tercera campanya consecutiva a l’elit del bàsquet espanyol en aquesta tercera etapa, i en el proper curs sumaran 15 temporades a la millor lliga d’Europa. Tot i enfrontar-se a un rival ja sense res en joc després d’haver baixat la passada jornada, els tricolors van fer un partit més que seriós, i és que vist que el Covirán Granada havia guanyat el Breogán (en cas de perdre els tricolors s’haurien salvat ja al descans), no van deixar escapar el triomf per certificar la seva presència un any més a la Lliga Endesa. En una temporada convulsa per moments i on l’entitat va haver de destituir Natxo Lekano per la mala dinàmica de resultats, l’arribada de Joan Plaza va donar un nou aire a l’equip, tot i no acabar de mostrar-se del tot consistent de manera regular, i el tècnic català va aconseguir l’objectiu pel qual se l’havia portat al club.
El conjunt tricolor va quallar un gran partit, on més enllà d’un intercanvi de cops, va manar en gairebé tot moment des del 4-13 de parcial per tancar el primer període. A partir d’allà, el MoraBanc va anar fent més gran la ferida en una jornada amb un gran encert des de la línia de triple, i on l’equip va fer una passa endavant en intensitat defensiva després del que s’havia vist la setmana anterior al Poliesportiu, per marxar 46-59 al descans. A la represa, la cosa va seguir tenint ben poca història gràcies al bon matx del MoraBanc, que va arribar a manar per 18 (50-68) de sortida, davant d’un Leyma Corunya que cada cop s’anava fent més petit assumint que la propera temporada haurà de jugar a la Primera FEB (antiga LEB Or). Els de Joan Plaza, mentrestant, anaven recuperant sensacions amb l’enèssima exhibició ofensiva de Jerrick Harding, amb un molt bon duel de Stan Okoye, que els últims duels havia semblat perdre l’espurna que havia tingut des de l’arribada de Joan Plaza. La feina ja estava feta, i només feia falta acabar de posar la cirereta, i així ho va acabar fent l’equip mantenint l’exhibició fins a arribar al 91-104 final al Coliseum. Amb la feina ja feta, el MoraBanc afrontarà ara dos partits sense cap més pressió que acabar el més amunt possible per si, qui sap, acaba havent-hi alguna opció de disputar competició europea. Els tricolors s’acomiadaran dissabte vinent de la seva afició davant del Baxi Manresa, i tancaran la lliga el divendres 30 a Granada.