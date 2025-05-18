PIRAGÜISME
Doria, campiona d'Europa
La palista s’endú el títol continental en la modalitat de canoa després d’una excel·lent baixada a Vaires-sur-Marne
Mònica Doria va proclamar-se campiona d’Europa de piragüisme en la modalitat de canoa al canal francès de Vaires-sur-Marne. Allà on fa menys d’un any se li va escapar una medalla olímpica que gairebé tocava amb les mans, ahir es va poder treure l’espineta, o si més no una part, al convertir-se en la millor palista del continent. La palista va quallar una espectacular baixada, i tot i tocar dues portes i sumar quatre segons de penalització, va acabar aconseguint el millor temps amb un registre de 103”73, superant en més de tres segons les franceses Laurene Roisin i Doriane Delassus, aprofitant també les errades de les favorites, la britànica Kimberley Woods i la txeca Gabriela Satkova. Doria ja havia estat segona a la semifinal de canoa, i no va fallar a la gran final per acabar-se penjant la medalla daurada. Per últim, i preguntada per la importància d’aquest metall, va cloure que “aquesta medalla ha de servir perquè la gent vegi que estem a l’elit mundial, hem fet sonar l’himne, i això no passa gaire sovint, així que estic molt contenta”.
“Després de l’estiu passat, he fet les paus amb aquest canal i estic molt contenta”
Després de proclamar-se campiona d’Europa, Mònica Doria va asenyalar que “estic super contenta d’haver pogut fer la baixada que volia fer a la final, i tot i que sempre hi haurà errors, era la baixada que volia fer als Jocs de París, i amb això em quedo molt a gust i molt contenta” a més d’afegir que “després de l’estiu passat , he fet les paus amb aquest canal i estic molt contenta”.
La cosa no va anar tan bé en caiac, on Andorra estava representada no només amb Doria, sinó també amb Laura Pellicer a les semifinals. En el cas de Doria, va tocar la 16a porta i va sumar 50 segons de penalització que la van fer acabar en 29è i penúltim lloc, mentre que Pellicer va ser 20a i va quedar a poc més de cinc segons d’entrar a la final.
Mònica Doria i Laura Pellicer tancaran la seva participació al Campionat d’Europa de piragüisme en eslàlom amb la disputa de la modalitat de caiac cross avui. Primer hi haurà la baixada qualificatòria, i després serà el torn de les eliminatòries a l’última prova que acollirà el canal de Vaires-sur-Marne, ja històric per l’esport del país.