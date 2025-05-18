MOTOCICISME
Cardelús acaba 14è a la primera cursa a Most
Xavi Cardelús va acabar en 14a posició a la primera de les curses del Campionat del Món de Supersport celebrades al circuit de Most, a la República Txeca. El pilot tricolor arrencava des del 22è lloc després de la mala superpole de divendres, però va poder anar remuntant posicions fins a finalitzar dintre del Top-15 i poder sumar punts. Després de la cursa, Cardelús va destacar que “no estic satisfet amb la cursa d’avui i el catorzè lloc perquè sortint tan endarrerit com sortia, podia ser previsible” i va agregar que “he fet una bona sortida i un bona primera meitat de la cursa que m’ha portat fins al novè lloc, però a partir d‘aquí, el neumàtic ja estava més degradat”.
La segona cursa es disputarà avui i tindrà el mateix horari que ahir, les 12.35 hores.