BÀSQUET
El MoraBanc Andorra guanya i seguirà a l'ACB (91-104)
Els tricolors s'han imposat a domicili al Leyma Corunya
El MoraBanc Andorra seguirà una temporada més a la Lliga ACB després de guanyar al Leyma Corunya per 91-104, i sumar la tan desitjada 12a victòria de la temporada que certifica la permanència matemàtica a la millor lliga d’Europa. En un duel molt seriós davant d’uns gallecs ja descendits, els de Joan Plaza no han fallat i han pogut regalar-se una alegria quan falten dues jornades per acabar la temporada.
El duel ha arrencat bé, amb un intercanvi de cops a una banda i l'altra, fins els que els tricolors han començat a trencar el partit al tram final del primer quart, ja que un parcial de 4-13 ha fet marxar als de Joan Plaza 18-26 al final del primer quart. El MoraBanc, conscient que una victòria certificava la permanència, ha continuat fent mal i anotant molt fàcil per marxar per 12 (26-38) a l’inici del segon període. Els corunyesos feien molt mal des del rebot, però els tricolors responien des del triple, amb un gran percentatge d’encert per continuar augmentant la màxima diferència (31-44). Els locals han arribat a situar-se nou avall, però de nou una nova arrencada del MoraBanc ha permès posar el +13 (37-50) en una primera meitat que ha acabat 46-59.
A la represa el partit no ha tingut gaire història, amb els tricolors dominant i anotant amb molta facilitat, i els locals gairebé llençant la tovallola davant de la superioritat del MoraBanc, que s’ha arribat a situar 18 amunt (50-68) a l’inici del tercer període, amb una actuació coral, però amb accions destacades d’Okoye i de Harding, un cop més liderant a l’equip ofensivament, en un tercer quart que ha finalitzat 61-78. Els gallecs han maquillat el marcador al final, però ja no han inquietat en cap moment als tricolors que han certificat la permanència una temporada més a l’ACB.
Els tricolors disputaran dissabte vinent a les 18.00 hores davant del BAXI Manresa l’últim partit del curs a casa, ja amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac.
FITXA TÈCNICA:
LEYMA CORUNYA 91: Jakovics (3), Scrubb (3), Barrueta (10), Burjanadze (21), Silins (6) –cinc inicial– Diagne (2), Núñez (0), Lundqvist (14), Font (8), A. Hernández (4), Huskic (8), Verge JR (12).
MORABANC ANDORRA 104: Evans (10), Harding (16), Chumi O. (0), Doumbouya (5), Lammers (11) –cinc inicial– R. Luz (11), Okoye (23), Dos Anjos (5), Kuric (6), Chougkaz (5), Bassas (9), Godou-Sinha (3).
PARCIALS: 18-26 (10’); 46-59 (20’); 61-78 (30’), 91-104 (40’).
ÀRBITRES: Javier Torres Sánchez, Juan de Dios Oyón i Cristóbal Sánchez Cutillas.
ELIMINATS: Sense.
PISTA: Coliseum A Coruña, 5.025 espectadors.