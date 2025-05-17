BÀSQUET
El moment de liquidar-ho
El MoraBanc visita un Leyma Corunya ja descendit a la recerca d’una victòria que certifiqui la salvació matemàtica
El MoraBanc Andorra afronta una nova oportunitat per deixar ja sentenciada, d’una vegada per totes, la permanència a l’ACB de manera matemàtica. Per aconseguir-ho avui mateix, tindrà una doble via, amb la primera i més important a partir de les 19.00 hores a la Corunya, on els de Joan Plaza s’enfrontaran al Leyma, ja descendit des de la jornada passada. Els tricolors també tindran una altra possibilitat, i és que el Granada no guanyi a casa el Breogán. Aquest partit es disputa a les 18.00 hores i pot donar-se el cas que el MoraBanc estigui salvat al descans del partit a terres gallegues si el Breogán s’imposa a Granada.
“Més que mai hem de ser un equip i hauríem de jugar sense nom a l’esquena”
Però més enllà de mirar cap a altres llocs, el tècnic tricolor, Joan Plaza, va deixar clar que el que han de fer els seus jugadors és “més que mai hem de ser un equip i demà hauríem de jugar sense nom a l’esquena”, a més d’afegir que “hauríem de jugar amb un únic nom al davant i posar-lo fins i tot al darrere, en el sentit que ho hem d’aconseguir col·lectivament i és igual qui faci punts, rebots, assistències, però hem de demostrar que som un equip i que volem salvar-nos”. Al davant hi haurà un Leyma Corunya que la setmana passada va baixar matemàticament a la Primera FEB (antiga LEB Or), i sobre aquesta circumstància, Plaza va afirmar que “els seus jugadors voldran reivindicar-se, demostrar que mereixen seguir a l’ACB, i espero un rival molt vertical”, i va agregar que “ells voldran donar una alegria a la seva afició, venen de guanyar el Barça a casa, també han guanyat el Madrid, i això demostra que tenen jugadors de molt talent que quan volen jugar ofereixen una gran versió”. Per últim, l’entrenador català va destacar que “hem d’estar preparats per patir. Volem continuar depenent de nosaltres per aconseguir l’objectiu”.
“Esperem poder aconseguir el resultat que necessitem per certificar la permanència”
També es va referir al partit a la Corunya un dels jugadors de l’equip, Stan Okoye, que va destacar que “és cert que ja és matemàtic el fet que no seran a l’ACB l’any vinent, però tots els jugadors voldran lluitar per tenir el millor futur possible”, i va afegir que “he vist un grapat de partits i la seva afició els empeny molt”. Sobre l’estat de l’equip, l’aler va afirmar que “tant si es guanya com si es perd l’equip sempre torna i treballa intensament per intentar sumar en el pròxim repte”, a més d’agregar que “esperem que a la Corunya puguem aconseguir el resultat que necessitem per certificar la permanència”. Per últim, i mirant enrere el partit contra el Girona, va cloure que “ens vam sentir humiliats. Vam anotar 97 punts, la qual cosa està bé, però en vam encaixar 106 i això no ens pot passar. I menys davant d’un rival directe i a casa”.
Llovet serà baixa i els tricolors arriben amb algun jugador tocat
En l’àmbit físic, el capità, Nacho Llovet, serà baixa i Plaza va admetre que arriba amb algun jugador tocat. Pel que fa al club local, no jugaran Thomas Heurtel, Trey Thompkins i Augusto Lima, lesionats, ni Brandon Taylor, que aquesta setmana ha deixat el club gallec. Sí que podria ser-hi el nou fitxatge del Leyma, Alonzo Verge Jr., si és inscrit per l’entitat corunyesa.