Futbol
L'FC Andorra s'enreda i s'esfuma l'ascens directe (1-2)
El Sestao remunta al tram final i condemna un equip tricolor massa gris
Quan tens el camí obert i decideixes no caminar, passa el que ha passat. L’FC Andorra ha deixat escapar una oportunitat d’or davant un Sestao més valent i amb més gana, que ha sabut esperar el seu moment i ha acabat castigant la inacció tricolor. Un gol trobat al minut 4 no ha estat revulsiu, sinó anestèsia. L’equip de Beto Company ha perdut control, ritme i idees en una primera part plana i sense ànima, i ha acabat perdent el partit quan ja només li quedava resistir. Un malentès entre Herrerín i Joseda ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa i l’Andorra celebrant gairebé sense entendre com (1-0). Però aquest gol no ha estat el principi de la festa, sinó l’única guspira d’una primera part insípida. El Sestao, empès per la necessitat, ha començat a competir millor. Més intensos, més atrevits i fins i tot més precisos i l’FC Andorra semblava més preocupat per no fallar que no pas per guanyar, potser massa tens per la responsabilitat. A la represa s'ha vist una altra actitud. Més protagonisme amb pilota, més profunditat i algunes ocasions claríssimes: Clemente i Nieto van cuinar una acció de luxe, amb esperó final per a Lautaro que va enviar la pilota fora. I quan perdones, ho pagues. El Sestao no es va rendir, i l’Andorra, incapaç de tancar el partit, va acabar claudicant. Primer amb l’empat: falta lateral, pentinada d’Adri Gómez i rematada franca de Bustillo per fer l’1-1 (74'). I només cinc minuts després, un gerro d’aigua freda: centrada de Córdoba, rematada de Sergi García desviada per Royo i 1-2. Estocada al minut 80 i el Sestao que surt de les places de descens. Almpanis, al minut 90 i a l'afegit, va tenir l’empat a les botes, però les dues últimes oportunitats han marxat com el partit. A falta d'una jornada el play-off és un fet, però l’ascens directe s'ha esvait definitivament i l'equip tricolor tancarà la lliga regular al Reino de León, davant una Cultural que ha acabat perdent a El Toralín contra la Ponferradina.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Ratti, Clemente, Trigueros, Morgado, Martí Vilà, Sergio Molina, Villahermosa, Álvaro Martín, Cerdà, Lautaro i Nieto.
SESTAO, 2: Iago Herrerín, Joseda, Gaizka Martínez, Relu, Barandalla, Adri Gómez, Garai, Jairo, Córdoba, Bustillo i Diego Aznar.
CANVIS: Manel Royo per Morgado (71’); Álvaro Peña per Villahermosa (71’); Erik Morán per Jesús Clemente (85’); Juanda per Martí Vilà (85’) i Almpanis per Cerdà (87’) -FC Andorra-; Sergi García per Jairo (72’); Efrenov per Diego Aznar (87’) -Sestao-.
GOLS: 1-0, Joseda, pp. (12’); 1-1, Marcos Bustillo (74’); 1-2, Sergi García (80’)
ÀRBITRE: Alejandro Ojaos Valera (Múrcia).
TARGETES: Groga a Morgado -FC Andorra-
ESTADI: Estadi Nacional, amb 3.020 espectadors.