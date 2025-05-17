VOLEIBOL
La federació presentarà 32 jugadors de cara als Jocs
La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) presenta un total de 32 atletes als Jocs dels Petits Estats, sent la federació amb més participants en aquesta edició. La convocatòria inclou els equips masculí i femení de vòlei pista i les parelles de vòlei platja. La participació andorrana en vòlei pista femení suposa un retorn històric després de més de 30 anys sense presència en aquesta modalitat. El seleccionador, Adrián Garrido, ha destacat la intensitat en la preparació dels equips i ha fixat l’objectiu de competir al màxim nivell i lluitar per medalles. Per la seva banda, el president de la FAVB, Xavier Folguera, ha subratllat l’orgull que representa poder presentar equips completament formats en ambdues categories, destacant el creixement i la projecció del voleibol al país.