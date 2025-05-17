PIRAGÜISME
Doblet de ‘semis’ de Doria i Pellicer passa en caiac
L’olímpica finalitza en tercer lloc a les sèries classificatòries
Mònica Doria va classificar-se per a les semifinals del Campionat d’Europa de piragüisme en eslàlom en les modalitats de canoa i caiac, mentre que Laura Pellicer va aconseguir-ho també en caiac, i va quedar-se a tocar de fer-ho en canoa. El canal de Vaires-sur-Marne, a París, va acollir la primera jornada de competició de l’Europeu, amb un bon balanç per a la delegació tricolor.
Pellicer es va saltar una porta en canoa i no es va classificar per a semifinals
La primera modalitat que va entrar en escena va ser la de caiac, amb 40 participants, i amb les 30 primeres passant a semifinals. Pellicer va ser la primera a entrar en acció i va ser 25a a 11”79 del millor temps, mentre que Doria va quallar una excel·lent baixada fins a ser tercera a 1”60 de la més ràpida, la txeca Lucie Nesnidalova. Pel que fa a la canoa, totes dues van tenir problemes des de l’inici, tot i que Doria va poder-los redreçar després. La palista va tocar la tercera porta, però va poder millorar l’actuació posteriorment i entrar en 20è lloc, mentre que Pellicer es va saltar una porta, sumant 50 segons de penalització i acabant en 31a posició.
Les semifinals i la possible final de canoa i caiac seran avui.