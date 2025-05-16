CICLISTA
L’exresident Rohan Dennis, culpable d’assassinar la seva dona
La justícia australiana va condemnar a dos anys de presó el ciclista Rohan Dennis per l’assassinat de la seva dona, també ciclista, Melissa Hoskins, el 2023. Dennis havia residit a Andorra durant molts anys i va admetre haver-la atropellat després d’haver tingut una baralla. Arran d’això, Hoskins va acabar morint uns dies després en un hospital d’Adelaida.
Va morir després de ser atropellada pel ciclista
Tot i aquesta condemna, Dennis no ingressarà a la presó, ja que l’exciclista havia reconegut al desembre la seva culpabilitat en l’assassinat de Hoskins. A més d’aquests dos anys supeditats que mantingui una bona conducta, la justícia també li va prohibir conduir durant cinc anys.