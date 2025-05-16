FUTBOL
L’Andorra vol el Nacional ple davant del Sestao
El club farà activitats a la recerca d’una gran afluència al matx
L’FC Andorra disputarà demà l’últim partit de la lliga regular com a local davant del Sestao River (19.00 hores) i el club vol que l’Estadi Nacional presenti un gran aspecte, igual que va passar fa dues jornades davant del Nàstic de Tarragona, quan 2.532 espectadors (la millor entrada del curs amb diferència) van citar-se al feu tricolor. És per això que l’entitat tricolor realitzarà diverses activitats abans del matx per engrescar l’afició abans del partit clau contra el conjunt basc. L’esplanada del gol nord de la instal·lació (el fons de la Baixada del Molí) tindrà des de les 18.00 hores una fan zone amb diverses activitats, com ara la presència dels Castellers d’Andorra o una xocolatada popular per a tota l’afició. A més, el club també organitzarà activitats per a la canalla, reptes amb premis i sortejos de samarretes signades pels jugadors.
D’altra banda, el club va realitzar el cap de setmana el segon esdeveniment de la temporada del club de negocis, que va acabar amb l’assistència al partit entre el Barça Atlètic i els tricolors.