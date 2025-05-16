PIRAGÜISME
Doria i Pellicer enceten l’Europeu amb les ‘qualis’
Busquen entrar entre les 30 primeres en canoa i caiac per passar a les ‘semis’ de demà
Mònica Doria i Laura Pellicer enceten avui la participació en el Campionat d’Europa de piragüisme en eslàlom que es disputa a Vaires-sur-Marne, al mateix canal que va acollir els Jocs Olímpics de París 2024. Les palistes afronten avui la primera jornada de competició amb la disputa de les eliminatòries de canoa i de caiac amb l’objectiu de passar a les semifinals de demà.
“Hem fet bé els entrenaments, hem afinat tot el possible i estem contents i preparats”
La primera que entrarà en acció serà Laura Pellicer, que sortirà la 12a a la qualificació de caiac (9.41 hores), i ja al tram final, la 33a en arrencar serà Mònica Doria (10.02 hores). Tot seguit arribarà el torn de la canoa, amb Pellicer arrencant la seva baixada la desena (11.39 hores) i Doria fent-ho la 35a (12.04 hores). En totes dues modalitats, les palistes hauran d’acabar entre les 30 primeres per accedir a les semifinals de demà. A les sèries de caiac hi haurà 40 participants i a les de canoa, 38.
“La Laura ha entrenat molt bé, se la veu forta i amb ganes de fer un bon paper”
Sobre l’estat de forma de les piragüistes, el tècnic de Doria, Cristian Tobio, va destacar que “estem satisfets amb les sessions d’entrenament que hem pogut fer aquests dies”, i va agregar que “ha estat un bon treball i acumular hores a aquest canal sempre és positiu”. A més, va cloure que “hem preparat una bona setmana, hem fet bé els nostres entrenaments, hem afinat tot el possible i estem contents i preparats”. Per la seva banda, Adrià Martí, tècnic de Pellicer, va assenyalar que “la Laura ha estat entrenant molt bé, se la veu forta i amb ganes de fer un bon paper en aquest Europeu”, i va afegir que “la veig amb ganes d’entrar a les finals i espero i desitjo que tot li vagi el millor possible”.