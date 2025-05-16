OLIMPISME
Comença el compte enrere
Quan falten 10 dies per a l’inici dels Jocs dels Petits Estats s’han posat a la venda les entrades per a la cerimònia d’inauguració
Tot i que amb comptagotes, quan falten només 10 dies per al tret de sortida dels Jocs dels Petits Estats es van coneixent alguns detalls sobre l’esperada cita. Les entrades per assistir a la cerimònia d’inauguració, que tindrà lloc dilluns 26 a les 21.30 hores a l’Estadi Nacional, ja estan a la venda. Un total de 2.500 tiquets, amb un màxim de sis per comprador, ja es troben disponibles a través d’un enllaç habilitat a la web dels Jocs (https://gsse-andorra2025.com/) i al compte d’Instagram de l’esdeveniment.
“S’ha treballat moltíssim per oferir el màxim d’entrades a la gent que vulgui assistir a la cerimònia”
Els preus oscil·len entre els 20 euros de la general i els 15 i 10 de les ubicacions laterals, uns costos “assequibles per a tota la ciutadania”, va apuntar ahir la presidenta del comitè organitzador, Anna García, que va afegir que “s’ha treballat moltíssim per oferir el màxim d’entrades a la gent que vulgui assistir a aquesta cerimònia”, i va expressar el desig que “tothom hi tingui accés i que la gent pugui comprar-les per venir a gaudir d’aquest moment, que esperem que sigui un moment màgic i inoblidable”. García va detallar que “hi ha 1.500 entrades que ja estan destinades a les delegacions, als atletes i als seus acompanyants, a entrenadors, etcètera”, i va recordar que l’aforament habitual de l’Estadi Nacional, de 3.300 seients, s’ampliarà fins a 4.300 amb la col·locació de cadires a la gespa. Un dels aspectes més esperats de la cerimònia serà la participació dels abanderats andorrans. Tot i que l’organització ja ha escollit els atletes –un home i una dona– que representaran la delegació andorrana, encara no es faran públics els noms i, a més, García va aprofitar per confirmar la presència durant els Jocs dels Petits Estats del president sortint del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, i que la presidenta electa, Kirsty Coventry, finalment, no hi serà present “per donar tot el protagonisme a Bach”.
“Són preus assequibles per a tota la ciutadania i perquè tothom pugui gaudir d’aquest moment”
Roba dels voluntaris
D’altra banda, es van presentar les equipacions que portaran els 825 voluntaris, que estaran diferenciats per colors i tasques. Així, els 500 voluntaris que s’ocuparan de tasques generals porten una jaqueta taronja i pantalons blaus, els 50 voluntaris coordinadors aniran vestits de blanc amb pantalons blaus i, finalment, els voluntaris amb coneixements tècnics dels esports es podran identificar perquè aniran amb jaqueta blanca i pantalons grisos.
EL KARATE ES PREPARA PER DEBUTAR ALS JOCS AMB UN NIVELL MOLT ALT
Andorra hi estarà representada per cinc esportistes: Maria Ubiergo (kata femenina), Paula González (-50 kg) i Lola Vega (-55 kg) en kumite femení, i Silvio Moreira (kata masculina) i David de Luca (-75 kg) en kumite masculí. Tots ells han seguit una preparació intensa durant més de dos anys i mig, sota la direcció dels tècnics José Carbonell i Francisco Javier Orán, amb la coordinació de la directora tècnica, Sandra Herver. “El nivell esportiu serà molt alt”, va advertir el president de la federació, Xavier Herver, que va destacar la presència d’atletes situats entre els 50 primers del rànquing mundial. Entre els rivals més destacats, hi ha una luxemburguesa número 7 del món a la categoria de Lola Vega, i la xipriota número 32 que competirà contra Paula González”.