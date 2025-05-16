OLIMPISME

Comença el compte enrere

Quan falten 10 dies per a l’inici dels Jocs dels Petits Estats s’han posat a la venda les entrades per a la cerimònia d’inauguració

Voluntaris dels Jocs dels Petits Estats.Fernando Galindo

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Tot i que amb comptagotes, quan falten només 10 dies per al tret de sortida dels Jocs dels Petits Estats es van coneixent alguns detalls sobre l’esperada cita. Les entrades per assistir a la cerimònia d’inauguració, que tindrà lloc dilluns 26 a les 21.30 hores a l’Estadi Nacional, ja estan a la venda. Un total de 2.500 tiquets, amb un màxim de sis per comprador, ja es troben disponibles a través d’un enllaç habilitat a la web dels Jocs (https://gsse-andorra2025.com/) i al compte d’Instagram de l’esdeveniment.

“S’ha treballat moltíssim per oferir el màxim d’entrades a la gent que vulgui assistir a la cerimònia”
Anna García, Presidenta comitè organitzador

 

Els preus oscil·len entre els 20 euros de la general i els 15 i 10 de les ubicacions laterals, uns costos “assequibles per a tota la ciutadania”, va apuntar ahir la presidenta del comitè organitzador, Anna García, que va afegir que “s’ha treballat moltíssim per oferir el màxim d’entrades a la gent que vulgui assistir a aquesta cerimònia”, i va expressar el desig que “tothom hi tingui accés i que la gent pugui comprar-les per venir a gaudir d’aquest moment, que esperem que sigui un moment màgic i inoblidable”. García va detallar que “hi ha 1.500 entrades que ja estan destinades a les delegacions, als atletes i als seus acompanyants, a entrenadors, etcètera”, i va recordar que l’aforament habitual de l’Estadi Nacional, de 3.300 seients, s’ampliarà fins a 4.300 amb la col·locació de cadires a la gespa. Un dels aspectes més esperats de la cerimònia serà la participació dels abanderats andorrans. Tot i que l’organització ja ha escollit els atletes –un home i una dona– que representaran la delegació andorrana, encara no es faran públics els noms i, a més, García va aprofitar per confirmar la presència durant els Jocs dels Petits Estats del president sortint del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, i que la presidenta electa, Kirsty Coventry, finalment, no hi serà present “per donar tot el protagonisme a Bach”.

“Són preus assequibles per a tota la ciutadania i perquè tothom pugui gaudir d’aquest moment”
Anna García, Presidenta comitè organitzador

Una representació dels voluntaris van lluir l’equipació, ahir a la seu central d’Andbank.Fernando Galindo

Roba dels voluntaris

D’altra banda, es van presentar les equipacions que portaran els 825 voluntaris, que estaran diferenciats per colors i tasques. Així, els 500 voluntaris que s’ocuparan de tasques generals porten una jaqueta taronja i pantalons blaus, els 50 voluntaris coordinadors aniran vestits de blanc amb pantalons blaus i, finalment, els voluntaris amb coneixements tècnics dels esports es podran identificar perquè aniran amb jaqueta blanca i pantalons grisos.

Sandra i Xavier Herver.

EL KARATE ES PREPARA PER DEBUTAR ALS JOCS AMB UN NIVELL MOLT ALT

La Federació Andorrana de Karate va presentar la competició de la disciplina dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025. Per primera vegada, aquest esport formarà part del programa oficial dels Jocs amb dues jornades de competició, el 27 i 28 de maig, a partir de les 10.00 hores, que inclouran les modalitats de kata i kumite.

Andorra hi estarà representada per cinc esportistes: Maria Ubiergo (kata femenina), Paula González (-50 kg) i Lola Vega (-55 kg) en kumite femení, i Silvio Moreira (kata masculina) i David de Luca (-75 kg) en kumite masculí. Tots ells han seguit una preparació intensa durant més de dos anys i mig, sota la direcció dels tècnics José Carbonell i Francisco Javier Orán, amb la coordinació de la directora tècnica, Sandra Herver. “El nivell esportiu serà molt alt”, va advertir el president de la federació, Xavier Herver, que va destacar la presència d’atletes situats entre els 50 primers del rànquing mundial. Entre els rivals més destacats, hi ha una luxemburguesa número 7 del món a la categoria de Lola Vega, i la xipriota número 32 que competirà contra Paula González”.
tracking