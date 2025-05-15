ESQUI ALPÍ
Verdú s’incorpora a Van Deer-Red Bull Sports
L’esquiador deixa la marca Head després de 12 anys de camí
Joan Verdú farà un canvi important a la seva carrera la temporada vinent, i és que després de 12 anys amb la marca d’esquís Head, des del pròxim curs s’incorporarà a l’estructura de Van Deer-Red Bull Sports. Es tracta d’una marca impulsada per l’exesquiador austríac Marcel Hirscher, campió en 20 ocasions del Globus de Cristall de la general de la Copa del Món (vuit de la general de totes les disciplines, sis de la de gegant i sis de la d’eslàlom), a més de campió olímpic en dues ocasions i campió del món set vegades. Verdú és el segon esquiador que s’afegeix a aquest projecte després del grec AJ Ginnis, que també s’hi ha incorporat recentment.
“Estic molt il·lusionat, feia 12 anys que esquiava amb una altra marca i serà un canvi enorme per a mi”
Verdú va explicar sobre aquest canvi que “estic molt il·lusionat, feia 12 anys que esquiava amb una altra marca i aquest serà un canvi enorme per a mi”, i va agregar que “l’energia, l’empenta i la innovació de Van Deer-Red Bull Sports són excepcionals i estic desitjant veure tot el que podem assolir plegats”. L’esquiador també va destacar que “després de parlar amb en Marcel [Hirscher] i provar els esquís, vaig notar a l’instant que hi havia moltes possibilitats, i vaig sentir que havia arribat el moment d’un canvi de marca”, mentre que sobre el paper de Hirscher, va afirmar que “és molt especial perquè sempre l’he admirat, no tan sols pels resultats, sinó per la seva professionalitat”.
Precisament Hirscher va assenyalar que “estem tots molt contents i en Joan és una incorporació ideal”.