Olimpisme
A la venda les entrades per la inauguració dels Jocs dels Petits Estats
Uns 2.500 tiquets estan a disposició del públic en la pàgina web i a les xarxes socials
Les entrades per assistir a la cerimònia d'inauguració dels Jocs dels Petits Estats, que tindrà lloc dilluns 26 a les 21.30 h a l'Estadi Nacional, ja es troben a la venda. Un total de 2.500 tiquets, amb un màxim de sis per comprador, es troben disponibles a través d'un enllaç habilitat a la web dels Jocs (https://gsse-andorra2025.com/) i al compte d'Instagram de l'esdeveniment. Els preus oscil·len entre els 20 euros de la general, fins als 15 i 10 de les ubicacions laterals, uns costos "assequibles per a tota la ciutadania", segons ha apuntat la presidenta del Comitè Organitzador, Anna García, que ha aprofitat per confirmar la presència durant els Jocs del president sortint del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, i que la presidenta electa Kirsty Coventry no hi estarà present. Aquest dijous també s'han presentat les equipacions que portaran els 825 voluntaris, que estaran diferenciats per colors i tasques. Així, els 500 voluntaris que s'ocuparan de tasques generals porten una jaqueta taronja i pantalons blaus, els 50 voluntaris coordinadors aniran vestits de blanc i amb pantaló blau i, finalment, els voluntaris amb coneixements tècnics dels esports es podran identificar perquè aniran amb jaqueta blanca i pantaló gris.