Es marca com a objectiu superar les sis medalles de Malta amb un equip de 14 nedadors que combina veterania i joventut

Presentació de l'equip de natació.Fernando Galindo

La Federació Andorrana de Natació (FAN) aspira a tot als Jocs dels Petits Estats de final de mes i espera superar les sis medalles assolides a Malta 2023. Enguany, a més, debutarà per primera vegada la natació artística en el programa de l’esdeveniment amb l’objectiu de consolidar-se, millorar i, per què no, somiar de poder-se penjar alguna medalla durant la competició. La federació va presentar la delegació en una roda de premsa a la seu d’Andbank, patrocinador de l’ens i dels Jocs, i el president, Joan Clotet, va destacar que “ho tenim tot preparat, portem gairebé dos anys de preparació i aquests Jocs eren un dels objectius que teníem com a federació i amb els atletes”, a més de destacar que tot l’equip “’ha fet un gran esforç”. El màxim dirigent també va voler destacar la implicació de tots els tècnics de l’estructura federativa, a més d’agrair-ho al comú d’Andorra la Vella, al Govern i a Andbank, sense deixar de banda els voluntaris que vetllaran per l’esdeveniment.

“Aquests Jocs eren un dels objectius que teníem com a federació i amb els atletes”
Joan Clotet, President de la FAN
 

“És l’esdeveniment més gran per a Andorra com a selecció dels últims 20 anys”
Alfonso Maltrana, Director tècnic de natació
 

Pel que fa a la natació, la FAN presentarà un equip amb 14 nedadors que disputaran 48 proves amb l’objectiu de superar les sis medalles assolides als últims Jocs dels Petits Estats, que van celebrar-se a Malta el 2023. La convocatòria combina nedadors amb experiència, com Nàdia Tudó, els germans Tomàs i Bernat Lomero, Patrick Pelegrina o Kevin Teixeira, amb apostes de futur com Biel Cuen, Aritz Moreno, Mauro Sánchez, Isabel Montoro o Clara Galí. Sobre l’equip, el director tècnic de natació de la FAN, Alfonso Maltrana, va destacar que “els veig molt bé”, mentre que amb relació a la mescla entre joventut i veterania de l’equip, va cloure que “que ha estat molt bona en tots els àmbits, i segur que la dinàmica de l’equip serà molt positiva”. A més, el director tècnic va assenyalar que aquests Jocs suposen “el major esdeveniment esportiu per a Andorra com a selecció nacional dels 20 últims anys”, a més d’admetre que “el món de la natació té una motivació màxima, gaudirem representant Andorra, i després poden passar moltes coses, però segur que el que no faltarà és l’embranzida”.

Presentació de l’equip de natació a la seu d’Andbank.Fernando Galindo

“Volem fer seguir creixent aquesta disciplina i que li doni un bon impuls al país”
Natàlia Meca, Directora tècnica nat. artística
 

Estrena de l'artística

Una de les grans novetats d’aquests Jocs serà l’estrena de la natació artística, en què hi haurà set països i Andorra hi participarà amb quatre nedadores. Hi haurà dos duets a cada modalitat (lliure i tècnic) mentre que en les competicions individuals també hi haurà dues nedadores a cadascuna (lliure i tècnic). Sobre els objectius, la directora tècnica de la secció, Natàlia Meca, va afirmar que l’objectiu és “assolir les màximes puntuacions possibles després de la feina feta” i també “fer seguir creixent aquesta disciplina i que li doni un bon impuls al país”. Meca va destacar “el nivell de compromís i superació de les nedadores” i preguntada per una possible medalla, va assenyalar que “amb la normativa de World Aquatics pot passar qualsevol cosa, tant de bo”.

Nàdia Tudó

DISCIPLINA PROLÍFICA PER A ANDORRA

La natació ha estat sempre una de les disciplines més prolífiques per a Andorra en els Jocs dels Petits Estats, i la Federació Andorrana de Natació ha sumat un metall, com a mínim, a les quatre últimes cites, i per trobar els últims Jocs sense cap podi a la natació s’ha d’anar fins a Luxemburg 2013.

A l’última cita dels petits estats, a Malta 2023, Andorra va tornar amb sis medalles de la natació, amb Nàdia Tudó, els germans Bernat i Tomàs Lomero i el relleu 4x100 lliures pujant al podi. A Montenegro 2019, la federació va penjar-se també sis metalls, amb l’or de Nàdia Tudó als 100 braça, i metalls també per a Mònica Ramírez (dos), Bernat Lomero, i dos més per a Tudó. A San Marino 2017 Mònica Ramírez va ser l’única a ser al podi amb el bronze als 200 esquena, igual que a Islàndia 2015, quan Pol Arias va ser bronze als 1.500 lliures.

A les cites celebrades a Andorra, la natació va tenir com a protagonista Hocine Haciane el 2005 amb sis medalles, cinc d’or, mentre que el 1991 la piscina va deixar dues medalles a casa amb els bronzes d’Aitor Osorio i Patrícia Cazcarro.
