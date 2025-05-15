FUTBOL
Molina s’agafa al partit a partit i a pensar només en el Sestao River
El migcampista tricolor destaca el bon moment de l’equip en el tram final de competició
L’FC Andorra manté les possibilitats d’ascens directe quan falten dues jornades per al final de la lliga, però les reduïdes opcions impliquen guanyar els sis punts, i és per això que des del vestidor s’han agafat al clàssic partit a partit, i a centrar totes les mirades i els esforços en el matx de dissabte (19.00 hores, Estadi Nacional) davant del Sestao River. Així va assenyalar-ho un dels capitans de l’FC Andorra, Sergio Molina, que va destacar que “nosaltres hem de pensar només en aquest partit, perquè si no guanyem, no hi haurà Cultural”, i va agregar que “estem centrats en aquest partit, fer la nostra feina, sumar els tres punts, i si els resultats de l’altre matx ens acompanya, ja pensarem en la Cultural”. I és que a més de guanyar, per arribar amb possibilitats d’ascens directe a l’última jornada, els tricolors necessiten que la Cultu no guanyi la Ponferradina. En cas d’un empat els de Beto Company dependrien de si mateixos a l’última jornada i guanyant pujarien, mentre que si guanya la Ponfe, a més de guanyar hauran d’esperar que el conjunt lleonès no ho faci. El migcampista també va referir-se a l’estat de l’equip i va destacar que “estem en un bon moment”, a més d’assenyalar que “ara estan arribant els resultats, però tot això és una mica el fruit de tots aquests mesos de feina”. Per últim, Sergio Molina va afirmar que “l’equip aquestes últimes setmanes està més fi i juga molt bé”, i va cloure que “l’equip està content, feliç i amb ganes de més”.
