BÀSQUET
Llovet es perdrà la resta de la temporada per una lesió al genoll
Nacho Llovet no podrà disputar els tres últims partits que queden de la Lliga Endesa i haurà de posar el punt final a la temporada abans d’hora després de patir una lesió al genoll. Segons va informar ahir el MoraBanc, el capità de l’equip va patir aquesta lesió durant un entrenament d’aquesta setmana i s’haurà de sotmetre a una artroscòpia del menisc extern del genoll dret.
El jugador passarà avui mateix pel quiròfan
La intervenció quirúrgica està prevista per avui mateix, i en funció d’aquesta operació s’acabarà establint el temps de baixa, tot i que el que és segur és que l’ala-pivot català es perdrà els tres partits que li queden a l’equip tricolor, davant del Leyma Corunya i el Covirán Granada, a domicili, i del BAXI Manresa, al Pavelló Toni Martí.
Llovet ha disputat aquesta temporada 21 partits de la Lliga ACB amb el MoraBanc, en què ha anotat 2,3 punts, ha agafat 2,4 rebots i ha sumat 3,6 crèdits de valoració en 11 minuts i mig de mitjana per duel. A més, l’ala-pivot català s’ha convertit aquesta setmana en el segon jugador amb més partits a l’ACB de la història del club.