PIRAGÜISME
La cerimònia d’obertura dona el tret de sortida a l’Europeu
El canal de Vaires-sur-Marne a París va acollir ahir la cerimònia d’inauguració, que va donar el tret de sortida al Campionat d’Europa de piragüisme en eslàlom que es disputarà fins diumenge, i que compta amb una doble participació andorrana, amb Mònica Doria i Laura Pellicer. Les dues palistes, juntament amb els tècnics Cristian Tobio i Adrià Martín, van participar en l’obertura al canal francès.
La competició a París arrenca avui mateix amb les proves per equips, en què Andorra no participa, i la delegació tricolor entrarà demà mateix en joc amb les sèries de les modalitats de canoa i de caiac, que se celebraran a partir de les 9.30 hores.