CURSES DE MUNTANYA
Arnau Soldevila i Ari Fenés seran a Monte Zerbion
Arnau Soldevila i Ari Fenés competiran aquest cap de setmana a la Monte Zerbion Skyrace, a Itàlia, a la cursa corresponent a les Skyrunner World Series. En el cas de Fenés disputarà la prova sky, amb 22 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell. Pel que fa a Soldevila, participarà en la cursa vertical, amb un recorregut de 9,5 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu.
Aquesta serà la tercera cursa d’Ari Fenés aquesta temporada a la Copa del Món després d’haver sumat dos Top 10 a les primeres competicions, mentre que Arnau Soldevila va tornar a principi d’abril amb un 32è lloc a la Calamorro Skyrace a Màlaga.