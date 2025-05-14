REPORTATGE
El nou sostre de l’escalada
Guillem Colell es converteix en el primer escalador del país a encadenar una via de 9a, un dels màxims graus de dificultat.
Guillem Colell porta tota la vida lligat a la muntanya. Va formar part de l’equip nacional d’escalada esportiva i també de l’efímer projecte de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) de l’equip nacional d’alpinisme el 2019, i ara acaba d’assolir una nova fita, i és que s’ha convertit en el primer escalador del país a encadenar una via 9a. En escalada lliure, les diferents vies tenen un grau de dificultat, començant des de l’1, que és el nivell més fàcil, fins al 9c, que és el més díficil. En el seu moment, Colell ja va ser el primer escalador nacional a completar una via 8c a Andorra, concretament al Roc de l’Oral, a Encamp, i posteriorment va fer un 8c+ a Oliana.
Va descobrir-la fa vuit anys, va tornar-hi fa poc i ha fet 100 assajos
Ara, però, Colell ha superat totes les barreres després d’encadenar a Santa Linya, Lleida, la via Selecció Natural. Una via d’una gran dificultat que, sense anar més lluny, fa uns mesos va completar també Alberto Ginés, l’escalador espanyol que va ser campió olímpic a Tòquio 2020. L’escalador va descobrir aquesta via fa prop de vuit anys, però va haver de deixar-la de banda per centrar-se en altres projectes com l’equip d’alpinisme de la FAN. Fa poc va decidir reprendre-la, però completar-la no ha estat fàcil ja que ha fet “prop de cent assajos” fins a poder encadenar l’itinerari original. Un fet que el fa estar “molt orgullós del procés” i que el fa confiar que “els joves del país s’hi animin”, tot i mostrar-se també convençut que fa falta “una major implicació de les institucions”. En tot cas, l’escalada nacional ja té un nou sostre.