NATACIÓ
La natació es mostra ambiciosa de cara als Jocs
L'artística somia amb una medalla, mentre que en les curses la federació espera superar les medalles de Malta
La Federació Andorrana de Natació aspira a tot als Jocs dels Petits Estats que es faran en dues setmanes al país. L'ens portarà 18 esportistes a la cita (14 en natació i 4 en artística, que s'estrena en uns Jocs), amb objectius diferenciats. En el cas de la natació la voluntat és superar les sis medalles assolides a Malta, mentre que en el cas de l'artística, on hi haurà un equip jove en aquesta estrena l'objectiu es seguir creixent, però sense renunciar a lluitar pels metalls.
La seu d'Andbank ha acollit aquest matí una roda de premsa de presentació de l'equip, i el president de la FAN, Joan Clotet, ha assenyalat que "ho tenim tot preparat, portem gairebé dos anys de preparació i aquests Jocs eren un dels objectius que teníem com a federació i amb els atletes" a més d'agregar que "s'ha fet un gran esforç". Clotet ha volgut agrair també a tots els tècnics per la seva implicació, així com als voluntaris, el comú d'Andorra la Vella, Govern i Andbank.
Pel que fa a la natació artística, la directora tècnica Natàlia Meca, ha volgut destacar "el nivell de compromís i superació de l'equip" i ha assenyalat que "estic convençuda que faran un bon paper i gaudiran". A nivell d'objectius, ha destacat que "esperem obtenir la màxima puntuació possible després de la feina feta i que aquesta disciplina segueixi creixent". En relació a la natació, el director tècnic, Alfonso Maltrana, ha explicat que els nedadors convocats (14) participaran a 48 proves i ha destacat que "els Jocs suposaran el major esdeveniment esportiu per a Andorra dels últims anys a nivell de selecció nacional". A més, sobre com arriba l'equip, ha afirmat que "els veig molt bé" i ha destacat la combinació entre els joves i els més veterans "que ha estat molt bona a tots els nivells, i segur que la dinàmica de l'equip serà molt positiva".