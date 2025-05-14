BÀSQUET
Llovet es perd el que resta de temporada
S'ha de sotmetre a una artroscòpia del menisc extern del genoll
Nacho Llovet es perdrà el que resta de temporada i haurà de passar demà pel quiròfan. El capità del MoraBanc Andorra s'ha de sotmetre a una artroscòpia del menisc extern del genoll dret després de patir una lesió en un dels entrenaments d'aquesta setmana.
La intervenció quirúrgica es farà demà, i el resultat d'aquesta intervenció determinar el temps de baixa, però l'ala-pivot ja no tornarà a jugar aquesta temporada amb el MoraBanc i es perdrà els tres últims duels del curs contra Corunya i Granada a domicili, i davant del Manresa al Pavelló Toni Martí.