REPORTATGE
Els millors en el moment clau
L’FC Andorra arriba al moment clau de la temporada de la millor manera possible, tal com demostren les sensacions, però també com reforcen els números, i és que el conjunt tricolor és el millor del grup 1 de Primera RFEF si es tenen en compte els cinc, deu i quinze últims duels disputats. A més, durant la segona volta (s’han jugat 17 duels) només té per davant el filial de l’Athletic Club de Bilbao, que ha sumat un punt més.
Els tricolors van tancar la primera volta vuitens amb 28 punts i ara són tercers amb 59, els mateixos que el segon. Això vol dir que l’FC Andorra ha sumat més punts al segon tram de lliga, 31, que a la primera meitat, quedant, a més, dos duels per disputar-se.
Si es prenen com a referència els 15 últims partits, els tricolors són els líders d’aquesta classificació amb 31 punts pels 25 de la Reial Societat, els 23 de la Ponferradina o els 21 de la Cultural Lleonesa. En el cas dels deu últims, l’FC Andorra n’ha sumat 21, mentre que la Ponfe n’ha obtingut 18 i la Cultural només 12, els mateixos que els tricolors en els cinc últims duels.