FUTBOL
Diego Alende serà dubte per al tram final de lliga
Pateix una lesió al bíceps femoral i és difícil que jugui dissabte
Diego Alende serà dubte la resta de la temporada després de la lesió que va patir dissabte passat a l’Estadi Johan Cruyff, davant del Barça Atlètic. El jugador es va sotmetre dilluns a proves mèdiques i els resultats van diagnosticar-li una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. En el partit anterior, davant del Nàstic al Nacional, ja va haver de deixar el terreny de joc a causa d’alguns problemes físics i davant del filial blaugrana va haver de ser canviat al tram final del matx.
Els tricolors poden arriscar en funció del que es jugui l’equip cada partit
La seva presència al partit de dissabte davant del Sestao River (19.00 hores, Estadi Nacional) sembla gairebé impossible, tot i que no està descartada. En tot cas, serà dubte per als partits que resten aquesta temporada i la seva participació anirà en funció del que es jugui l’equip. Per exemple, si els tricolors van a Lleó amb opcions de pujar de forma directa, potser es podria arriscar, però si l’FC Andorra hi arriba sense opcions, possiblement s’optarà per reservar-lo de cara a les eliminatòries de play-off d’ascens. I és que en aquests moments, qualsevol pas en fals pot portar el futbolista a perdre’s la resta del curs.
Alende s’ha convertit en una peça clau aquesta temporada tant per a Ferran Costa com per a Beto Company, i és que ha disputat 34 dels 36 partits de lliga de l’FC Andorra. A més, en 33 d’aquests 34 duels ha estat titular, i 29 els ha disputat complets, anotant dos gols, l’últim dissabte passat al Johan Cruyff. Amb Alende fora de combat i Marc Bombardó, Bomba, com a fix a l’altre central, Pablo Trigueros i César Morgado hauran de fer un pas endavant.