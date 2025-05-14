BTT
La Copa del Món es fa gran
El circuit mundial arriba per desena vegada al país en una edició marcada per l’aliança entre l’UCI i Warner Bros Discovery
Pal Arinsal acollirà del 9 al 13 de juny la Copa del Món de BTT per desena vegada, en un any farcit de canvis al circuit mundial i que podrà consolidar l’estació com una de les cites fixes del calendari de les dues rodes, i és que després de nou edicions a més de dos Campionats del Món, l’organització ja va rodada i el director general de l’esdeveniment, David Hidalgo, va destacar que “tenim una trajectòria de fer-ho cada cop millor”. Les novetats d’enguany seran definides per l’acord entre Warner Bros Discovery i l’UCI, que li donarà un nou impuls, sobretot en l’àmbit mediàtic i d’impacte a l’esdeveniment. En aquest sentit, Hidalgo va assenyalar que “ara el propietari és Warner amb tot el que representen els seus mitjans de difusió [és el propietari d’Eurosport, HBO o Discovery], per tant, hi ha la possibilitat d’arribar a més mercats i aficionats arreu del món”, i va agregar que “hem fet una estimació de pràcticament 48 països on rebran el senyal i creiem que arribarem a un impacte important, que és el que busquem, que se’ns conegui i poder atreure ciclistes”. En aquest sentit, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va declarar que disputar una Copa del Món sota la direcció de Warner Bros Discovery permet arribar a més països i seguir reforçant la comunicació d’Andorra com a destí de ciclisme”.
Canvis esportius
L’aliança entre Warner Bross i l’UCI també tindrà diverses novetats en l’àmbit esportiu amb el format. Els plats forts de la Copa del Món seguiran sent el short-track de divendres, el descens dissabte i el cross-country olímpic diumenge, però amb alguns canvis. Des d’enguany hi haurà 40 equips oficials i l’organització també podrà repartir vuit invitacions per disciplina en cadascuna de les curses, un fet que permetrà “una major professionalització dels corredors i, per tant, farà pujar el nivell de les curses”, segons Hidalgo. A més, en el cas del descens, que mantindrà el traçat entre el pic del Cubil i Fontanals, s’instaurarà un nou sistema de qualificació amb dues fases i els corredors s’hauran de jugar el pas a la final.
“Arribarem a un impacte important, que és el que busquem, que se’ns conegui i atreure ciclistes”
Segons va explicar Hidalgo, a més, es faran alguns petits retocs als circuits de competició, tot i que mantindran el gruix d’edicions anteriors. En el cas del de cross-country, bona part s’utilitzarà als Jocs dels Petits Estats, i Hidalgo també podrà ajudar a acabar d’enllestir els últims detalls del traçat.
“Hi haurà una major professionalització dels corredors i, per tant, pujarà el nivell a les curses”
Sense xifres
Des de l’organització no van voler aventurar-se amb una possible xifra de visitants durant la Copa del Món, i el director general de l’esdeveniment va manifestar que “més que un objectiu, el que intentem és controlar-ho, per tant, és millor tenir cada dia sis, set o vuit mil persones sabent les que són i que vinguin ordenades, que no llançar un número al vol i no poder-ho gestionar després. Així que l’important és sobretot els mercats propers com França i Espanya”. En aquest sentit, Hidalgo va recordar que no es podrà accedir als circuits amb vehicle privat, i que només es podrà fer amb llançadores des de la Massana així com amb el telecabina”.
Per últim, preguntat per la possibilitat de tornar a demanar un Mundial, va cloure que “estem centrats en això i el temps dirà”.
ROGER TURNÉ I ORIOL PI, ELS ESCOLLITS
Sobre els dos ciclistes, Poussier va afirmar que “el Roger està pujant moltíssim, té alguns problemes d’esquena, però ho està solucionant, i l’Oriol també està superant alguns problemes de salut, estem entusiasmats i pensem que ho poden fer bé”.