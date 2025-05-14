BÀSQUET
Cinc jugadors del MoraBanc, candidats a l’MVP del curs
Cinc jugadors del MoraBanc estan entre els candidats a l’MVP Movistar de la temporada regular a la Lliga ACB. Es tracta de Jerrick Harding, Nikos Chougkaz, Shannon Evans, Sekou Doumbouya i Ben Lammers, que han estat inclosos a la llista perquè estan entre els 25 bases, 25 alers i 30 pivots més ben valorats després de la 29a jornada de la lliga.
La primera fase per escollir l’MVP és la votació popular a les xarxes socials (té un 25% igual que el vot de jugadors, entrenadors i mitjans), i aquí és Harding qui està més ben situat, ja que, al tancament d’aquesta edició, era el 17è amb més vots amb l’1,2% del total. Chougkaz era el 42è amb el 0,3% i Evans era el 56è amb el 0,1%. Dombouya i Lammers, en canvi, estaven entre els jugadors (amb vuit més) que encara no han rebut cap vot. El jugador que ahir havia rebut més vots era Ante Tomic, seguit per Marcelinho Huertas i l’extricolor Jean Montero.