TRIAL
Triomf de Miquel Àngel Nadal al Trial dels Cortals d’Encamp
Miquel Àngel Nadal va endur-se la victòria en categoria vermella, la reina, al Trial dels Cortals d’Encamp, tercera prova puntuable pel Campionat d’Andorra. L’organització va haver de rebaixar la dificultat de les zones (el recorregut anava de les Pardines al comú encampadà) degut a la pluja caiguda durant la jornada de dissabte, per garantir la seguretat de la trentena de participants.
Nadal va imposar-se amb 33 punts de penalització, mentre que Oriol García (39) i Valentí Cristina (40) van completar el podi. Cristina lidera precisament la general amb 50 punts pels 38 d’Edgar García i els 36 de Quim Altés. Pel que fa a la resta de categories, Marc Font es va endur la victòria entre la blava, Francesc Pascuet va fer-ho en la verda i Sergei Redkov va guanyar en groga.
Aquest cap de setmana es farà el Trial de Fontaneda, quarta prova del campionat.