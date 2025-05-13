POLIESPORTIU
Sis becats pel COI
Mitja dotzena d’esportistes podran gaudir de l’ajuda de Solidaritat Olímpica per preparar els Jocs de Los Angeles
Andorra tornarà a tenir sis esportistes becats pel COI (Comitè Olímpic Internacional) dintre del programa de Solidaritat Olímpica per preparar els Jocs Olímpics que es faran a Los Angeles el 2028. Es tracta d’una ajuda mensual de 1.500 dòlars de l’organisme internacional a aquells atletes que tenen possibilitats de classificar-se per a la següent cita olímpica, que arrenca des del setembre d’enguany fins al juliol del 2028, quan hi ha previstos els següents Jocs. Els esportistes que podran gaudir d’aquest ajut per a l’actual cicle olímpic seran Nahuel Carabaña, Pol Moya, Duna Viñals, Mònica Doria, Kevin Teixeira i Naiara Liñán, tal com va avançar RTVA i van confirmar fonts del COA al Diari.
L’atletisme serà la disciplina amb més becats, amb Nahuel Carabaña i Pol Moya que repeteixen de l’anterior cicle, a més de Duna Viñals, actualment a l’Elon University a Carolina del Nord (Estats Units) després de rebre una beca al rendiment esportiu. Els altres tres beneficiaris de Solidaritat Olímpica corresponen a tres esports diferents, amb Mònica Doria, que repeteix de l’anterior cicle, de piragüisme; Kevin Teixeira, de natació, i Naiara Liñán, de taekwondo, tots dos novetats dintre d’aquest programa. Per contra, respecte a l’anterior cicle cauen dos nedadors, Nàdia Tudó i Tomàs Lomero, així com Vicky Jiménez, que té signat a títol particular un conveni amb Govern de 150.000 euros en concepte d’esport professional.
Cadascun dels comitès olímpics nacionals ha de fer una proposta al COI sobre els esportistes que podrien rebre aquesta ajuda i posteriorment és l’organisme internacional qui acaba decidint, tot i que acostuma a respectar les propostes de cada país.
Cinc becats d'hivern
Andorra també compta amb cinc esportistes becats més dintre del programa de Solidaritat Olímpica destinat als Jocs Olímpics d’hivern. En aquest cas són Joan Verdú i Cande Moreno, d’esquí alpí, Irineu Esteve i Gina del Rio, en esquí de fons, i Oriol Olm, en esquí de muntanya. En el seu moment també es va atorgar beca a Carola Vila, que va retirar-se de la competició d’alt nivell fa uns mesos.
En el cas dels Jocs Olímpics d’hivern, el programa de solidaritat olímpica va arrencar el 2023 i s’allargarà fins al febrer de l’any vinent, quan es disputi la cita de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, on Andorra tindria garantida a hores d’ara la participació de sis esportistes si s’utilitzen totes les places.
LA FUTURA PRESIDENTA DEL COI NO VINDRÀ ALS JOCS
Sí que hi serà, tal com estava previst, l’actual president del COI, Thomas Bach, en el que serà un dels seus últims actes com a líder del moviment olímpic abans de passar el relleu a Coventry.