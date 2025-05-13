CICLISME
Regada guanya la muntanya al Memorial Valenciaga
Adrià Regada va endur-se la victòria a la classificació de la muntanya al Memorial Valenciaga, puntuable per a la Copa d’Espanya de ciclisme en categories elit i sub 23. El ciclista del Caja Rural Alea (filial del Caja Rural) va completar la prova de més de 160 quilòmetres amb sortida i arribada a Eibar, al País Basc, en la 34a posició de la general, a 3’10” del vencedor, el corredor de l’Equipo Finisher César Pérez. Regada participarà en els Jocs dels Petits Estats tant en la modalitat de ruta com en la de contrarellotge.
També seran als Jocs d’Andorra Xavi Jové i Òscar Cabanas, que van prendre part al Campionat d’Espanya de gravel. En el cas de Jove, va assolir un Top 10 dintre de la categoria elit, on va ser sisè, a més d’acabar el 13è de la general, mentre que Òscar Cabanes va completar la cursa en 130a posició després de patir problemes tècnics durant la prova.