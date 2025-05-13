AUTOMOBILISME
Podis de De la Casa i Vinyes a la Pujada la Trona del Català de muntanya
Gerard de la Casa i Joan Vinyes van pujar al podi a la 20a edició de la Pujada la Trona corresponent al Campionat de Catalunya de muntanya. En el cas de De la Casa va fer-ho doblement, ja que va finalitzar en tercer lloc de la general, i va imposar-se també pel que fa a la categoria de turismes, mentre que Vinyes va ser sisè a la general i va ser el tercer en turismes.
A la general, De la Casa va acabar a prop de 18 segons del més ràpid, Jordi Vilardell, i a nou de Santi Guitart, que va finalitzar segon. Per darrere seu, Enrique Perelló, quart absolut i segon en turismes, va fer un temps dos segons més lent que el pilot del Principat, mentre que Vinyes va acabar a nou segons del seu compatriota i a 27 segons de la victòria general.
El Campionat de Catalunya de muntanya tornarà d’aquí a un mes, quan es disputi la 52a edició de la Pujada a Sant Feliu de Codines, programada per al 14 de juny.