PIRAGÜÍSME
La federació somia obtenir una medalla a l’Europeu
La Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) va mostrar la seva satisfacció per la participació de dues palistes, Mònica Doria i Laura Pellicer, a l’Europeu de piragüisme en eslàlom que arrencarà divendres a París, a més de mostrar el desig d’obtenir una medalla. La presidenta, Marisa Sánchez, va afirmar que “estem molt contents de tenir dues piragüistes que puguin representar Andorra a aquest nivell”, i va agregar que “les dues gràcies al seu talent i al seu esforç, deixaran el país a molt alt nivell i probablement amb alguna medalla que portaran cap a casa”. A més, Sánchez va destacar l’efecte de totes dues competidores per encoratjar els joves de la base.
