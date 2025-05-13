FUTBOL
Entrades a 80 euros per a l’Andorra-Anglaterra
Els afiliats a la FAF i els socis de l’Espanyol tenen un 75% de rebaixa
Les entrades per al públic general per al duel que Andorra i Anglaterra disputaran dissabte 7 de juny a l’RCDE Stadium de Cornellà-el Prat tindran un cost de 80 euros. A més, tots aquells afiliats de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) tindran un 75% de descompte per comprar els tiquets, igual que els socis de l’Espanyol, que disposaran també d’una quota d’entrades amb un descompte del 75%. En tot cas, totes les entrades tindran un cost extra de tres euros en concepte de despeses de gestió. Fonts de la federació van explicar que van prendre com a referència el preu de partits de seleccions d’una mida similar al d’Andorra contra Anglaterra. A més, el cost per a la FAF de llogar l’estadi de l’Espanyol serà de prop de 100.000 euros.
La FAF va posar ahir a la venda al seu lloc web un primer paquet de tiquets que estan ubicats a la tribuna inferior central (la que hi ha a l’altra banda de les banquetes), amb prop de 3.300 entrades disponibles, però la intenció és que es puguin posar a disposició dels aficionats més entrades si s’acaben esgotant les que hi ha disponibles, i fins i tot també es podria obrir la tribuna principal si fos necessari, tot i que en aquest cas el preu seria previsiblement més car. Anglaterra tindrà 11.000 entrades disponibles a un preu de 50 lliures esterlines (uns 60 euros), als dos gols de l’estadi.