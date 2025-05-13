BÀSQUET
Doumbouya suma el cinquè MVP del curs del MoraBanc
Sekou Doumbouya va convertir-se en l’MVP de la 31a jornada de la Lliga ACB després de la seva bona actuació davant del Bàsquet Girona dissabte al Pavelló Toni Martí. Tot i la derrota, l’ala-pivot francès va quallar la seva millor actuació amb la samarreta del MoraBanc amb 30 punts, 8 rebots, una recuperació i un tap, que van enfilar-lo fins als 30 crèdits de valoració.
Aquest és el cinquè guardó de millor jugador de la jornada que assoleix el MoraBanc aquest curs després que Harding ho fes en dues ocasions (jornades 4 i 11 amb 35 i 40 crèdits de valoració, respectivament), i també aconseguissin el premi Ben Lammers a la jornada 5 (compartit amb el jugador de l’UCAM Ludde Hakanson amb 32 de valoració) i Shannon Evans, que ho va aconseguir a la jornada 25 amb 33 de valoració. A més d’aquests guardons de millor jugador de la jornada, Jerrick Harding també va ser MVP del mes d’octubre amb una valoració mitjana de 20,8 en els cinc duels disputats durant el primer mes de lliga.