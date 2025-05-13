BTT
Desena edició de la Copa del Món amb l'ambició d'augmentar l'impacte mediàtic
L'esdeveniment es farà del 9 al 13 de juliol
Pal Arindsal acollirà per desena vegada la Copa del Món de BTT entre el 9 i el 13 de juliol, en una edició on una de les principals novetats serà la gran difusió que tindrà l'esdeveniment gràcies a l'acord de la UCI amb Warner Bros, nova propietaria de les curses. Això permetrà que "podrem arribar encara més lluny a països com Estats Units, Canadà i altres continents, i captar públic per considerar-nos una destinació esportiva global", segons el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku.
A nivell de l'esdeveniment, el director general de la Copa del Món, David Hidalgo, ha explicat que "celebrem deu anys de la Copa del Món i de les primeres a les últimes el que ha canviat és que ara tenim un gran coneixement i tot està planificat amb la màxima professionalitat". A nivell de canvis, Hidalgo ha destacat que hi haurà petits variacions als traçats de competició, i que tota l'activitat de cotxes se centrarà a la Massana i des d'allà es distribuirà a la gent amb llançadores perquè "estarà tancat l'accés a l'estació i no hi haurà cotxe privat".
A nivell esportiu, la presidenta de la Federació Andorana de Ciclisme, Carolina Poussier, ha explicat que Andorra tindrà a dos corredors a la Copa del Món, Roger Turné i Oriol Pi.