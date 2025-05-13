ATLETISME
Andorra Atletisme puja a la màxima categoria
Andorra Atletisme va assolir l’ascens a la màxima categoria catalana per primer cop a la història després de finalitzar en segona posició el Campionat de Catalunya de clubs. Els tricolors arribaven tercers després de la primera jornada de competició, però durant la cita celebrada a Granollers van aconseguir pujar un lloc a la general per obtenir l’ascens de categoria de l’equip.
És la primera vegada a la història que ho aconsegueix
Andorra Atletisme va acabar amb 421 punts, mentre que el triomf va ser per al CA Manresa, que va sumar-ne 458,5. Per darrere, també a força distància, el CA Tarragona va ser tercer amb 371,5 punts, mentre que el CA Granollers va ser quart amb 343 punts a la general.
En l’àmbit individual, Andorra Atletisme va sumar tres victòries en aquesta segona jornada amb els triomfs de Mohamed Mahfuz en triple salt, i de Jess Martin i Carles Gómez a les curses dels 3.000 metres. A més, el relleu 4x400 mixt també va sumar la victòria, mentre que el 4x100 masculí, Guillem Arderiu als 100 metres, Pol Herreros als 110 metres tanques i Jesús Castillo en llançament de disc van aconseguir la segona posició.
Rècord d'Andorra
Durant aquest Campionat de Catalunya de clubs, el relleu 4x100 masculí, format per Dylan Ben-Ahmed, Guillem Arderiu, Arnau Solà i Mike de Sa, va fer el rècord d’Andorra, deixant la nova marca en 42”28.