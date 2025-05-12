AUTOMOBILISME
Top 10 de Frank Porté en l’estrena a la Porsche Cup
Frank Porté va assolir un top 10 a la general a la seva estrena a la Porsche Carrera Cup Benelux al circuit belga de Spa-Francorchamps, a més de pujar dues vegades al podi de la seva categoria. El pilot va obrir el foc amb una 15a posició a la primera de les curses després de rebre una sanció de cinc segons que va impedir-li ser novè. Tot i quedar fora del top 10 de la general, malgrat la sanció va poder pujar al podi amb el tercer lloc de la seva categoria. A la segona de les curses, Porté va materialitzar un gran treball i va finalitzar en novena posició a la classificació general, a més de ser segon a la seva categoria.
Porté tornarà a competir aquest mateix cap de setmana a la Porsche Mobil 1 Supercup al circuit d’Imola, a Itàlia, on compartirà traçat amb el Campionat del Món de Fórmula 1. La següent cursa de la Porsche Carrera Cup Benelux serà al juny al circuit de Zandvoort, a Holanda.